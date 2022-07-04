Новые случаи ковида зафиксировали в двух муниципалитетах Югры

За минувшие сутки в Югре зарегистрировали три новых случая коронавирусной инфекции. Так, в Нягани выявили двух заболевших, а в Нефтеюганске – одного.

«По клинической структуре: с симптомами ОРВИ – три человека. Всего лабораторно подтвержденных случаев с начала пандемии — 211 385. Выздоровели за весь период пандемии — 208 591 человек», – рассказали в окружном оперштабе.

Новых смертей от ковида за сутки в ХМАО не зафиксировали. За весь период пандемии жертвами инфекции стали 2 556 пациентов.

Ранее стало известно, что впервые за полгода в мире зафиксировали резкий рост заболеваемости коронавирусом.