ХМАО и Москва возглавили рейтинг по качеству дорог в России

Самые качественные дороги в российских регионах оказались в Москве и Югре, говорится в исследовании РИА «Новости».

«Лидером рейтинга стала Москва, где нормативным требованиям отвечает 97,5% региональных или местных трасс. В лидирующую группу также входят ХМАО, Краснодарский край, Ингушетия, Челябинская область, где более 80% дорог соответствуют требованиям», - пишет издание.

Хуже всего ситуация обстоит в Архангельской области, где в норматив укладывается лишь 10,3% региональных и местных дорог. В целом по России почти 50% всех автомобильных дорог не отвечают установленным требованиям.

Авторы исследования сравнили регионы по доле автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и местного значения, отвечающих нормативным требованиям

При сравнении ситуации по федеральным округам получилось, что в Центральном наименьшую долю дорог, отвечающих нормативным требованиям, имеет Ярославская область, в Северо-Западном – Архангельская область, в Южном – Крым, в Приволжском – Кировская область, в Уральском – Свердловская область, в Сибирском – Республика Алтай, в Дальневосточном – Амурская область.