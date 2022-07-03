Власти ХМАО отменили двухнедельный карантин для вахтовиков

В ХМАО отменили большую часть ограничений и рекомендаций, связанных с распространением коронавируса. Об этом сообщили в окружном оперативном штабе.

В частности, отменяется требование о содержании вахтовых работников на 14-дневной изоляции, запрос у них справки об эпидемиологическом окружении и размещение в «буферной» зоне, а также перевод работников из групп риска количеством не менее 30% на дистанционную работу.

Некоторые рекомендации сохранились. Так, организациям, независимо от права и формы собственности, рекомендовано:

– Осуществлять текущую дезинфекцию в общественном транспорте, в такси, а также в иных местах массового пребывания людей.

– Предоставлять работникам, проходящим вакцинацию от ковида, дополнительный день отдыха с сохранением заработной платы в день прохождения вакцинации и в день, следующий за днем вакцинации, или дополнительные дни отпуска. Либо два дополнительных дня отдыха с сохранением заработной платы, с возможностью их присоединения к отпуску.

Заболеваемость коронавирусом сократилась в ХМАО. За последние сутки в округе выявили всего 10 новых заболевших ковидом.