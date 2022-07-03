Водитель «Нивы» погиб на трассе Сургут – Когалым в Югре

ДТП с погибшим произошло накануне, 2 июня, на 99 км автодороги Сургут – Когалым. Здесь столкнулись Chevrolet Niva и «Газель», сообщили в окружной Госавтоинспекции.

«51-летний мужчина, управляя автомобилем «Шевроле Нива», по предварительным данным, перед началом разворота не убедился в безопасности совершаемого маневра и допустил столкновение с транспортным средством «ГАЗель», движущемся в попутном направлении, под управлением 22-летнего мужчины», - сообщили в ведомстве «Вестнику».

В результате водитель Chevrolet Niva погиб на месте происшествия, второй участник аварии не пострадал.