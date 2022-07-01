Следующие после Югры крупные соревнования паралимпийцев пройдут в Сочи

Югра является ярким примером того, как нужно развивать и поддерживать спорт, в том числе – адаптивный, считает тренер горнолыжных дисциплин Центра адаптивного спорта Станислав Чигарев. «Мы организовали и провели на высоком уровне зимние игры в Ханты-Мансийске, на которых югорчане и представители других регионов страны показали результаты на уровне мировых рекордов и выше, что говорит о серьезной подготовке атлетов. Сейчас мы передаем эстафету в Сочи, чтобы уже «летние» коллеги проявили себя во всей красе», – рассказал он в интервью «Югра-ТВ».

Следующие игры «Мы вместе. Спорт» пройдут в Сочи 2-9 октября. В их программе будут лёгкая атлетика, плавание, настольный теннис, стрельба из лука, паратхэквондо, фехтование на колясках, футбол лиц с заболеванием церебральным параличом, а также шашки и шахматы. Югра пока находится в процессе формирования своей сборной. Пожалуй, в плавании все уже понятно – наш регион точно представит победительница Паралимпиады в Токио Анастасия Гонтарь.