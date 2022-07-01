Югру включили в число регионов с повышенным риском возгорания лесов

Федеральное агентство лесного хозяйства включило Югру и Ямал в число регионов, где в июле прогнозируется повышенная пожарная опасность в лесах. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Повышенная вероятность превышения среднемноголетних значений параметров пожарной опасности прогнозируется на территории Уральского федерального округа в западной части ЯНАО, северо-западной части ХМАО», – говорится в сообщении.

Пожароопасный сезон действует в Югре с 22 апреля. По данным на 27 июня, в округе ликвидировали 35 лесных пожаров площадью 1234,72 гектара и 52 ландшафтных возгораний площадью 5129,8 гектара.