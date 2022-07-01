Нягань лидирует в ХМАО по суточной заболеваемости коронавирусом

В Югре за последние сутки выявлено 20 новых случаев коронавируса в 5 муниципалитетах. Больше всего в Нягани – 12, а также в Сургуте – 4, Нижневартовске – 2, Когалыме и Радужном – по 1. У всех новых заболевших наблюдались симптомы ОРВИ, пневмонии не зафиксировано, сообщили в окружном оперативном штабе.

Новых смертей от ковида за сутки в ХМАО не зафиксировано. За весь период пандемии жертвами инфекции в регионе, по официальным данным, стали 2 556 пациентов. Выздоровели за весь период 208 546 человек.

С учетом новых заболевших общее число подтвержденных случаев коронавируса в Югре с начала пандемии достигло 211 336. Из них 234 остаются активными.