Ханты-Мансийск принимает национальный финал чемпионата по управлению бизнесом

Столица Югры принимает национальный финал чемпионата по управлению бизнесом Global Management Challenge. Для этого в Ханты-Мансийск приехали 49 команд из более чем 30 регионов России. Мероприятие проходят на площадке КТЦ «Югра-Классик», сообщает департамент общественных, внешних связей и молодежной политики.

«Участие в чемпионате дает отличную возможность проверить свои бизнес-навыки, является стартовой площадкой для дальнейшего развития. Бизнес-навыки, получаемые на чемпионате, важны не только для предпринимателей, но и для управленцев, состоящих на госслужбе. Чиновнику необходимо понимать, как работают бизнес-процессы, их логику. Это было актуально всегда, но особенно важно в нынешних условиях», – обратился к участникам замгубернатора Югры – директор департамента экономического развития Роман Генкель.

Global Management Challenge – крупный и престижный международный управленческий чемпионат. Участники соревнуются в рамках компьютерной учебной модели – бизнес-симуляторе, имитирующей управление производственной компанией на глобальном рынке. Ежегодно около 6 тысяч человек в России участвуют в этих управленческих соревнованиях, а за 16 сезонов количество участников перевалило за 100 тысяч.