Власти Когалыма расселили аварийные дома по решению суда

Пять семей в Когалыме, проживающие в аварийных домах, получили благоустроенные квартиры по решению суда. С жалобой на нарушение жилищных прав горожане обратились в прокуратуру. В ходе проверки выяснилось, что 13 человек проживали в многоквартирных жилых домах, признанных аварийными и подлежащим сносу еще в 2017 году, сообщили в пресс-службе прокуратуры ХМАО.

«Несмотря на это администрация города не предоставила им жилые помещения по договору социального найма, а срок отселения домов определила в 2023 -2025 годах. Фактически заявители с семьями вынуждены проживать в аварийных домах, подвергая опасности свою жизнь и здоровье», - подчеркнули в пресс-службе ведомства.

Прокурор Когалыма обратился в суд, который обязал местную администрацию предоставить людям благоустроенное жилье по договору социального найма. Семьи уже получили новые квартиры.