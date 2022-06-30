Свыше 40% жителей ХМАО хотели бы уехать из региона, показал опрос

Только 30% жителей ХМАО удовлетворены жизнью в регионе. Еще 23,7% югорчан не совсем довольны, но других вариантов не видят. Об этом следует из результатов всероссийского опроса, проведенного автомобильным порталом «Дром», на тему удовлетворенности жизнью в родном регионе.

Опрос также показал, что 25,8% респондентов из ХМАО задумываются о переезде в другой регион, еще 17,4% - о переезде в другую страну. Лишь 3,2% югорчан не прочь переехать в другой город в своем регионе.

В среднем по стране 37% россиян довольны жизнью в своем регионе. Чаще всего задумываются о переезде за границу жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области — почти каждый третий рассматривает вариант эмиграции. Среди жителей Москвы покинуть страну хотели бы 28% опрошенных.

Всероссийский опрос проводился в июне среди пользователей сайта «Дром». В нем приняли участие более 11 тыс. человек из 83 регионов РФ.