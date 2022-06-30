Ревнивец из Белоярского напал на автомобиль бойфренда своей бывшей девушки

В Белоярском полицейские раскрыли преступление, совершенное из ревности. В отделение полиции обратился местный житель. Он пояснил, что оставил свой автомобиль на стоянке аэропорта, а сам улетел с подругой в отпуск. Когда молодые люди вернулись, то обнаружили, что на капоте и левой двери машины появились повреждения, а два колеса оказались проколоты. Ущерб, нанесенный владельцу автомобиля, составил 28 тыс. рублей.

Полицейские установили лицо, причастное к совершению преступления. Им оказался 26-летний бывший молодой человек девушки пострадавшего. Они встречались три года, после чего разошлись.

«Мужчина признался в совершении преступления, написал явку с повинной, свой поступок объяснил желанием насолить сопернику», - отметили в пресс-службе УМВД по ХМАО.

В отношении ревнивца возбудили уголовное дело по статье об умышленном уничтожении или повреждении имущества. Мерой пресечения ему избрана подписка о невыезде и надлежащем поведении.