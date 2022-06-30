29 новых заболевших ковидом выявлено в Югре за сутки

В ХМАО за минувшие сутки выявлено 29 новых заболевших коронавирусом в 12 муниципалитетах. Больше всего новых пациентов обнаружено в Нягани – 13, следом идет Сургут - 4, Ханты-Мансийск и Мегион – по 2.

«На момент выявления у 28 человек наблюдались признаки ОРВИ, у одного зафиксирована пневмония», - отметили в окружном оперативном штабе.

Также за сутки в Югре от ковида умер один пациент. За весь период пандемии жертвами инфекции в округе, по официальным данным, стали 2 556 человек. Выздоровели за весь период 208 516 пациентов.