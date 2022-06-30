Очередное ДТП с участием несовершеннолетнего произошло в Урае

Накануне в Урае сбили 15-летнего мотоциклиста. По предварительной информации, водитель «Шевроле» не предоставил преимущество на дороге и спровоцировал аварию.

«В 20:40 на улице Космонавтов в городе Урай, 28-летний мужчина, управляя автомобилем «Шевроле», по предварительным данным, при повороте налево, не предоставил преимущества в движении мотоциклу, движущемуся во встречном направлении», – сообщили в отделении пропаганды УГИБДД Югры.

Напоминаем, за передачу управления транспортным средством лицу, не имеющему права управления транспортным средством, влечет наложение административного штрафа в размере тридцати тысяч рублей.

Всего за 29 июня в округе зарегистрировали два ДТП, в которых два человека получили травмы, в том числе один несовершеннолетний водитель мотоцикла.

Ранее подросток на «Ладе» врезался в столб в Нижневартовске.