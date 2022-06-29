Югра расскажет о кинофестивале «Дух огня» на Восточном экономическом форуме

Международный фестиваль кинодебютов «Дух Огня» будет презентован на VII Восточном экономическом форуме, который состоится 5-8 сентября во Владивостоке. Об этом рассказала директор департамента общественных, внешних связей и молодежной политики Югры Елена Шумакова в ходе заседания оргкомитета фестиваля.

«Нашими партнерами будет организована мультимедийная площадка, на которой участники смогут познакомиться с 20-летней историей фестиваля – его лучшими моментами, афишами, отрывками из кинодебютных работ призеров и победителей, ставших вскоре после фестиваля звездами мирового уровня. На деловой площадке форума планируется обсудить потенциал и перспективы формирования международного евразийского хаба для создания дебютного кино в Югре», – рассказала Елена Шумакова.

В целом же заседание оргкомитета было посвящено подведению итогов прошедшего сдвоенного фестиваля (одновременно XIX и XX), а также началу подготовки к следующему – 21-му по счету подобному событию.

«Впереди новый кинофестиваль. С ним наступает новая эпоха дебютного кино. Какой вектор будет задан, во многом будет зависеть от наших решений. Они должны быть направлены на сохранение лучших практик, развитие, поддержку дебютного кино, расширение деловой программы кинофестиваля», – сказала по этому поводу губернатор Наталья Комарова.