Прямой эфир губернатора Югры на тему «Обратная связь» пройдет 1 июля

Наталья Комарова подведет итоги большой работы по установлению прямого контакта с жителями Югры – 1 июля в 12 часов она проведет прямую линию на тему «Обратная связь». «За шесть месяцев мы провели с вами в эфире 42 часа 32 минуты, обсудили 320 вопросов по разным темам. По итогам этих встреч дано 83 поручения (полный список опубликован на официальном сайте государственных органов власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры). Приглашаю вас, уважаемые земляки, вместе проверить их исполнение», – написала глава региона в своем Telegram-канале.

Как и в любом прямом эфире, помогать Наталье Комаровой выстраивать разговор с аудиторией будут общественники и активисты. На этот раз эти роли примерят основатель молодежного движения «Темуровцы» Темур Хидиров, руководитель студии танцев Советского районного ЦКД «Сибирь» Вячеслав Казанцев, специалист молодежного центра «Вектор М» Светлана Алиева и победитель конкурса «Большая перемена» Виктория Кузнецова.

Губернатор призвала всех желающих оставлять свои вопросы, пожелания и комментарии в соответствующей публикации ВКонтакте. Каждое обращение, даже если оно не попадет в основную часть запланированного эфира, будут отрабатывать специалисты Центра управления регионом, а также ответственные региональные и муниципальные службы.

Посмотреть прямой эфир можно будет в аккаунтах Натальи Комаровой ВКонтакте и «Одноклассниках», а также в группе Югры ВКонтакте.