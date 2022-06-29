517 млн операций с банковскими картами совершили жители «тюменской матрешки» в первом квартале 2022 года

В первом квартале 2022 года жители уральских регионов совершили 1,4 млрд операций с использованием банковских карт. Наличные деньги уральцы снимали в 32 раза реже (43 млн операций). Об этом сообщает пресс-служба отделения Банка России по Тюменской области.

На жителей Тюменской области, Югры и Ямала пришлось 517 млн операций с использованием банковских карт. Чаще всего жители региона оплачивали с их помощью товары и услуги, совершали безналичные переводы – количество таких операций выросло за год на 11%, а их доля превысила 97%. Число операций по снятию наличных в сравнении с тем же периодом прошлого года сократилось на 11%.

«Среди населения регионов Уральского федерального округа наименьшая доля снятия наличных в структуре трат с банковских карт отмечается у тюменцев (включая жителей ЯНАО и Югры) – 19%, наибольшая – у южноуральцев – 24%. Жители Свердловской и Курганской областей в среднем снимали наличными 20-21% от общей суммы операций по картам», - говорится в сообщении пресс-службы.