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​Следователи возбудили уголовное дело из-за выпавшей из окна девочки в Урае

Следователи выясняют обстоятельства гибели 13-летней девочки в Урае

​Следователи возбудили уголовное дело из-за выпавшей из окна девочки в Урае
СУ СКР по ХМАО

В Урае возбуждено уголовное дело по факту гибели 13-летней девочки. Оно расследуется по ст. 110 УК РФ (доведение до самоубийства), сообщили в пресс-службе СУ СКР по ХМАО.

По версии следствия, трагедия произошло около 22 часов накануне, 28 июня, в одном из домов по ул. Шевченко. Из окна восьмого этажа выпала 13-летняя девочка, которая от полученных травм скончалась на месте происшествия.

«По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование продолжается», - отметили в пресс-службе ведомства.


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Сегодня в 11:22, просмотров: 144, комментариев: 0
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