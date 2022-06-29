Следователи выясняют обстоятельства гибели 13-летней девочки в Урае

В Урае возбуждено уголовное дело по факту гибели 13-летней девочки. Оно расследуется по ст. 110 УК РФ (доведение до самоубийства), сообщили в пресс-службе СУ СКР по ХМАО.

По версии следствия, трагедия произошло около 22 часов накануне, 28 июня, в одном из домов по ул. Шевченко. Из окна восьмого этажа выпала 13-летняя девочка, которая от полученных травм скончалась на месте происшествия.

«По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование продолжается», - отметили в пресс-службе ведомства.