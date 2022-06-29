Полицейские применили оружие для задержания пьяного водителя в Нягани

В Нягани полицейские задержали пытавшегося скрыться пьяного водителя. Для остановки автомобиля, на котором передвигался нарушитель, стражи правопорядка применили табельное оружие.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО, поздним вечером 27 июня наряд ДПС получил информацию о нетрезвом водителе автомобиля «Лада 2114», который двигался по улице Интернациональная в сторону микрорайона «Старая Нягань». Госавтоинспекторы догнали машину на дороге, ведущей в жилой городок «Дустлик», однако водитель вместо остановки попытался скрыться.

«Патруль начал преследование, через громкоговорящее устройство полицейские требовали от водителя остановиться, но он лишь увеличивал скорость и хаотично двигался по дороге. Проехав «Дустлик», «Лада» свернула на лесную дорогу. После этого инспектор ДПС произвел предупредительный выстрел в воздух, но водитель вновь не отреагировал, тогда несколько выстрелов было произведено по колесам», - рассказали подробности преследования в пресс-службе УМВД по ХМАО.

После этого «Ладу» удалось остановить и задержать водителя – 34-летнего мужчину, ранее судимого за незаконный оборот наркотиков. Согласно результатам освидетельствования, он был пьян. Кроме него в автомобиле находились еще двое мужчин 37 и 35 лет, также ранее неоднократно судимых, в том числе за совершение особо тяжких преступлений против личности.

В отношении водителя составлены административные протоколы по ст. 12.8 КоАП РФ (Управление транспортным средством в состоянии опьянения), 12.25 КоАП РФ (Невыполнение требования об остановке транспортного средства) и 19.3 КоАП РФ (Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции).