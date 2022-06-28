16+
Логотип Сиапресс
USD  52,9699   EUR  55,8886  

Новости

Больше новостей
Вы бы пошли на пиратский показ зарубежного кино в кинотеатрах?
Комментировать
0
Как вы относитесь к повторному прокату советского и российского кино в кинотеатрах?
Комментировать
0
Переезд сургутских чиновников на Маяковского, 15...
Комментировать
0
Больше опросов

​В России и Югре – все больше внимания к молодежи. Последние недели тому подтверждение

Масса праздников для молодых показывает определенный поворот в федеральной политике

​В России и Югре – все больше внимания к молодежи. Последние недели тому подтверждение
Фото admsurgut.ru

Выпускные вечера, фестивали «Алые паруса» в разных регионах, масштабно отпразднованный День молодежи в десятках субъектов федерации, чествование сильнейших школьников, а также множество предстоящих форумов, фестивалей, мероприятий для молодых – в России происходит некоторый поворот в сторону тех, кому предстоит принять в ближайшие десятилетия. В Югре – аналогичные тенденции.

Вообще День молодежи был хоть и заметным, но довольно нишевым праздником, но в этом году он прошел с размахом. В 20 регионах прошли крупные фестивали молодежи, собравшие сотни тысяч участников, Югра тоже не осталась в долгу – только в Сургуте на центральную площадь города, где проходило празднование под названием «СреДА ОБИтания», собрались шесть тысяч человек.

Есть и решения, которые развивают эти тенденции. Например, каждый год в России посредством голосования будет определяться новая молодежная столица, в которую в соответствующем году будут стекаться ключевые активности – фестивали, конкурсы, творческие проекты. Также появится федеральная премия «Время молодых», призванная отметить лучшие достижения в молодежной политике и поощрить лучших представителей поколения.

Молодые люди стремятся участвовать в жизни страны – большинство проектов президентской платформы «Россия – страна возможностей» рассчитаны именно на них, и количество участников уже перевалило за 15 миллионов. «Уверен, уже через несколько лет мы услышим, узнаем об этих ярких достижениях и будем гордиться вами, тем вкладом, который вы вносите в развитие и укрепление страны, в продолжение её лучших традиций… Вы открыты всему новому, понимаете ценность знания, искренне любите Родину и готовы уже сейчас включаться в созидательную работу, действовать, а не ждать, пока кто-то все сделает за вас», – сказал по этому поводу президент России.

С аналогичным месседжем к лучшим выпускникам Югры обратилась Наталья Комарова: «Завтрашний день зависит от вас. Потому что это ваше будущее – ваша страна, ваша семья, ваши друзья, ваша работа, ваш успех. Успехи, навыки и знания, которые вы уже сформировали и накопили, а также друзья, которых вы приобрели в детстве, – это капитал, который обязательно пригодится, и люди, которые останутся с вами навсегда». Мероприятие прошло в Ханты-Мансийске, куда приехали сто наиболее выдающихся одиннадцатиклассников – победителей олимпиад и других интеллектуальных конкурсов, стобалльников ЕГЭ. Последних, к слову, 36 – каждый получил из рук губернатора сертификат на выплату 20 тысяч рублей. Так Югра поддерживает своих лучших выпускников.

Вся вторая половина июня в Югре прошла под знаком молодежных мероприятий. Так, в Сургут поздравить местных жителей с праздником 26 июня приехала директор департамента общественных, внешних связей и молодежной политики Югры Елена Шумакова. «Я точно знаю, что здесь собрались самые лучшие выпускники и студенты, самые отзывчивые добровольцы, самые активные предприниматели, самые крутые молодые ученые и специалисты. Сургут – сердце Югры, самый талантливый и крутой город. Я вас поздравляю и хочу, чтобы вы, двигаясь к своей мечте, знали, что вас любят, вам верят и вас поддержат во всех ваших начинаниях. С вами Сургут, с вами Югра, с вами Россия!» – обратилась она к участникам фестиваля.

Следующее большое молодежной событие для Югры – принятие на своей территории уральского форума «УТРО». Он соберет более 500 участников в возрасте от 18 до 35 лет, и впервые в нем примут участие выходцы из ДНР, а именно – села Макеевка, которое посетила недавно Наталья Комарова и заключила соглашения о дружбе и помощи. В этом году несколько изменится формат форума – все участники будут разбиты на небольшие группы, которые будут готовить различные проекты. «Это будет не просто форум, а целая экосистема по поддержке и развитию молодежных сообществ, которые стремятся внести свой вклад в будущее нашей страны», – рассказывают организаторы конкурса. Мероприятие пройдет с 1 по 10 августа на территории Археопарка в Ханты-Мансийске.


нравится (0) не нравится (0)
28 июня в 22:33, просмотров: 162, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Завершается прием заявок на программу «Женщина-лидер в УрФО» 759
  2. ​В СурГУ предлагают IT-решения под запросы киноиндустрии 659
  3. ​В Сургуте на затопленной улице находят потерянные автомобильные номера 483
  4. ​Этого события ждали десять лет – в Сургуте появится улица имени легендарного геолога Виктора Пархомовича 457
  5. Бывшая участница шоу «Пацанки» подверглась нападению таксиста в Нижневартовске 454
  6. Сургутскую «Центральную аптеку» решили приватизировать 452
  7. ​Сургутский предприниматель незаконно получил субсидию от государства 425
  8. Долги за тепло будут взыскивать напрямую через банк 392
  9. В Нефтеюганске эвакуировали детсады из-за писем о минировании 365
  10. На скользкой дороге в Когалыме столкнулись два автомобиля – погибших нет 350
  1. Умер солист «Ласкового мая» Юрий Шатунов 5828
  2. ​Михаил Гельфанд: «Нам скоро будет некого учить. Я никогда не подписывал столько рекомендательных писем, сколько этой весной» 5239
  3. В Югре откроются первые рестораны «Вкусно и точка» 2081
  4. «IT-форум в Югре — крупнейшая площадка для обсужения информационных технологий во всей России» 1951
  5. ​Умер Андрей Чибирев 1795
  6. Участок в Ханты-Мансийском районе закрыли на карантин из-за бешенства 1594
  7. Патриарх Кирилл упал во время литургии и объяснил это законами физики 1517
  8. Сургутян приглашают на очередной концерт под открытым небом от филармонии 1474
  9. Шесть сургутских школьников получили 100 баллов на ЕГЭ по русскому языку и химии 1468
  10. Югорчанину грозит колония за кражу денег у покойного друга 1439
  1. Железнодорожный вокзал: уродец или сокровище, которое мы вот-вот потеряем? // ФОТО 8556
  2. Умер солист «Ласкового мая» Юрий Шатунов 5828
  3. ​Михаил Гельфанд: «Нам скоро будет некого учить. Я никогда не подписывал столько рекомендательных писем, сколько этой весной» 5239
  4. ​В ХМАО отменили обязательный масочный режим 3455
  5. Куда сходить в Сургуте на выходных 11-12 июня? // АФИША 3252
  6. Старики и дети 3150
  7. Андрей Филатов позвал сургутян на тренировочный полет «Русских витязей» 3113
  8. Замерзающие вартовчане просят власти нагреть батареи в их квартирах 2984
  9. Семь сургутян стали жертвами лжемогильщиков 2826
  10. ​В Когалыме на директора центра соцобслуживания завели уголовное дело 2737

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика