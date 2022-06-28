Наталья Комарова съездила в Якутию и подписала там документ о сотрудничестве

Наталья Комарова установила (точнее, обновила) дружеские и партнерские отношения еще с одним крупным регионом России – Якутией. Это случилось в рамках рабочей поездки, в ходе которой губернатор Югры провела большую встречу с главой республики Саха Айсеном Николаевым. Подписанное соглашение включает 26 пунктов сотрудничества в самых разных сферах – торговле, экономике, инвестициях, науке, культуры, сохранении объектов культурного наследия и многого другого.

«Направления соглашения затрагивают торгово-экономические, научно-технические, культурную сферы, а также образование, развитие гражданского общества и другие. Важно отметить, документ подтверждает статус уже сложившихся отношений и возможность их развития. Успешный пример взаимодействия двух регионов – сотрудничество в нефтегазовой отрасли. Сегодня 2 тысяч 400 человек сотрудников «Сургутнефтегаза» – жителей Сургута и Сургутского района работают на месторождениях республики Саха», – цитирует губернатора Югры департамент общественных, внешних связей и молодежной политики.

Регионы также договорились обмениваться опытом по выстраиванию имущественно-земельных отношений, архитектуры, обращения с отходами, благоустройства, дорожного хозяйства и так далее. Пользуясь случаем, Наталья Комарова поблагодарила коллег за помощь в организации VII Всемирного конгресса оленеводов, прошедшего в Ханты-Мансийске в марте. А Айсен Николаев в знак дружбы вручил главе Югры юбилейный знак в честь столетия Якутской АССР.