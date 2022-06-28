Суд оштрафовал жительницу поселка Березово в ХМАО из-за акции с плакатом

Жительницу поселка Березово в ХМАО привлекли к административной ответственности по статье о дискредитации российского армии. Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, женщина провела одиночный пикет в центре поселка.

«35-летняя жительница п. Березово вышла на центральную площадь поселка с плакатом, который содержал призыв остановить специальную военную операцию на Украине», - говорится в сообщении пресс-службы полиции.

Суд рассмотрел представленный полицейскими материал и назначил югорчанке наказание в виде 30-тысячного штрафа.

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