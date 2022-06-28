Мошенники с сайта знакомств оставили югорчанина без денег

В полицию Нефтеюганска обратился 43-летний местный житель. Он сообщил, что стал жертвой дистанционных мошенников и потерял свыше 15 тыс. рублей.

Потерпевший познакомился на сайте знакомств с девушкой и решил пригласить ее на свидание. Девушка написала, что хотела бы посетить кинотеатр, который якобы недавно открылся в Сургуте, после чего отправила ссылку для бронирования мест.

«Влюбленный нефтеюганец не смог отказать своей виртуальной даме и проследовал инструкциям на сайте. Он выбрал дату и время сеанса и ввел данные карты для оплаты билетов. Однако вместо билетов он получил сообщение о списании всех имеющихся на карте средств», - рассказали в пресс-службе УМВД по ХМАО.

Полицейские возбудили уголовное дело о мошенничестве. Злоумышленникам, если их поймают, грозит наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.