Остается совсем немного времени для регистрации на программу «Женщина-лидер»

Подходит к концу заявочная кампания на образовательную программу «Женщина-лидер» в УрФО. Местом ее проведения будет Югра. Регистрация закроется 30 июня. Проводит ее мастерская управления «Сенеж» совместно с Советом Евразийского женского форума при Совете Федерации. Программа предполагает развитие личностных и управленческих компетенций и создания сообщества активных женщин – региональных лидеров. Запуск этого проекта анонсировала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Разговор об этой программе был и на Петербургском международном экономическом форуме, который прошел в середине июня, и в котором участвовала вся бизнес- и политическая элита России и десятков других стран. Наталья Комарова, которая координирует «Евразийское объединение женщин – региональных лидеров» презентовала ее на сессии «Международная кооперация женщин: потенциал и перспективы». «Программа выстроена так, чтобы инициативы развивались от возникновения идеи до формирования самого проекта и его реализации, то есть полное сопровождение по всему циклу», – рассказала губернатор Югры.

Программа «Женщина-лидер» будет проходить в смешанном онлайн-оффлайн формате с августа по декабрь 2022 года. Там будут образовательные сессии, выступления спикеров, командные сессии с кураторами, а также самостоятельная работа участниц. Заявку можно оставить по ссылке, всего участие примут 150 женщин, которых поделят на небольшие команды, объединенные на основе интересов и ценностей, и в этих мини-коллективах они будут прорабатывать социальные проекты и инициативы.

«Мы не ограничиваем возможность социального проектирования слушательниц – это свобода творчества и свобода самореализации, но мы задаем определенные приоритеты, исходя из того, что необходимо региону здесь и сейчас. Мы будем предлагать и тестировать те направления, которые, как мы считаем, являются приоритетными для развития экономики и социальной сферы», – отметила директор департамента общественных, внешних связей и молодежной политики Елена Шумакова.