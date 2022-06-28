Житель Когалыма обвиняется в убийстве отца – дело ушло в суд

В Когалыме перед судом предстанет 23-летний местный житель. Он обвиняется в убийстве собственного отца, сообщили в пресс-службе СУ СКР по ХМАО.

Преступление произошло ночью 15 апреля. По версии следствия, обвиняемый, будучи пьяным, в ходе ссоры с 48-летним отцом, возникшей из-за конфликта между родителями, нанес ему не менее 5 ударов кухонным ножом в область грудной клетки. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.

«Обвиняемый вину признал частично, оправдывая свои действия агрессивным поведением отца. Вместе с тем следователями собрана достаточная доказательственная база и уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», - отметили в пресс-службе ведомства.