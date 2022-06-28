17 новых заболевших ковидом зафиксировали в Югре за сутки

За минувшие сутки в Югре зарегистрировали 17 новых случаев COVID-19 в шести муниципалитетах. При этом Сургут остается в лидерах – там зафиксировали восемь заболевших коронавирусной инфекцией.

«На момент выявления у 18 человек наблюдались признаки ОРВИ, у пяти человек зафиксирована пневмония. Состояние шести пациентов тяжелое, один человек подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. За сутки излечились 17 человек, за весь период пандемии – 208 481 югорчан», – рассказали в окружном оперштабе.

За весь период от ковида умерли 2 555 человека. За сутки в Югре не было зафиксировано летальных случаев.

Напоминаем, что ранее в Сургуте подскочила заболеваемость COVID-19.