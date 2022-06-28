Половина опрошенных югорчан пожаловались на переработки

Около 49% югорчан работают сверх нормы, в среднем они трудятся на 25% дольше, чем положено. При этом чаще всего приходится оставаться сверх графика фармацевтам, экономистам, пиарщикам, администраторам, воспитателям и медсестрам, сообщила пресс-служба портала SuperJob.

«Если же сравнивать время, которое тратится сверхурочно, то самые длительные переработки у медицинских сестер и учителей: они работают в среднем на 45% дольше, чем предполагает их трудовой договор. На втором месте — врачи и менеджеры по логистике (их сверхурочные достигают 41% от рабочего времени), на третьем — юристы (37%)», – говорится в исследовании.

Кроме того, водители трудятся на 33% дольше, чем положено, воспитатели — на 30%, администраторы — на 25%, HR-менеджеры, дизайнеры и квалифицированные рабочие — на 19%. У программистов и системных администраторов переработки составляют в среднем по 13% от нормы рабочего времени.