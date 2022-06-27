Мину времен ВОВ нашли и обезвредили в ХМАО

В десяти километрах от Югорска нашли и обезвредили минометный снаряд. Как оказалось, мина лежала там со времен Великой Отечественной войны.

Об опасной находке в правоохранительные органы сообщил местный житель. На место прибыли специалисты группы разминирования ОМОН «Стерх», сообщили в пресс-службе окружного управления Федеральной службы войск нацгвардии РФ.

«При идентификации было установлено, что обнаруженный предмет является боевой 50-мм немецкой минометной миной времен Великой Отечественной войны, содержащей в себе порядка 115 г тротила», - отметили в пресс-службе ведомства.

Инженеры Росгвардии поместили боеприпас в контейнер для перевозки взрывоопасных предметов, а затем уничтожили его на специализированном полигоне.