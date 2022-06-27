Предприниматель из ХМАО обвиняется в мошенничестве с субсидиями на 5 млн рублей

Предприниматель из Советского района ХМАО обвиняется в мошенничестве в крупном размере, совершенном группой лиц с использованием служебного положения. Расследование уголовного дела против югорчанина завершено и направлено в суд, сообщили в пресс-службе окружной прокуратуры.

По версии следствия, обвиняемый предоставлял в Советский центр занятости населения ложные сведения о временном трудоустройстве граждан и выплате им заработной платы. При этом лица, указанные в качестве работников, с индивидуальным предпринимателем в трудовых отношениях не состояли.

«На основании ложных сведений предприниматель получил в период с 2017-го по 2020 год субсидии на частичное возмещение затрат по оплате труда работников при оказании услуг по организации временного трудоустройства граждан, предусмотренные государственной программой автономного округа», - отметили в пресс-службе окружного надзорного ведомства.

Следователи оценили причиненный Центру занятости населения ущерб в сумму более 5 млн рублей. В ходе следствия на имущество обвиняемого был наложен арест.