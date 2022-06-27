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​Двух сургутян отметили на всероссийском конкурсе доноров крови

Югорчане вошли в число лучших доноров России

​Двух сургутян отметили на всероссийском конкурсе доноров крови
Фото pixabay.com

Российская ассоциация трансфузиологов подвела итоги своего ежегодного конкурса, и в призах оказались сразу два жителя Сургута. Как рассказывает «Югра-ТВ», Евгений Минаев занял второе место в номинации «Максимальное количество донаций крови» с результатом в 159 сдач крови. Парвиз Муминджанов сдал тромбоциты почти 100 раз, и занял третье место в соответствующей номинации.

Согласно статистике окружной станции переливания крови, объединяющей Сургут, Нижневартовск и Нефтеюганск (вне нее находится еще семь отдельных станций переливания), в год приходит около 12 тысяч доноров. Они сдают 26 тысяч литров крови, 10 тысяч литров плазмы и 30 тысяч доз тромбоцитов.


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Сегодня в 13:21, просмотров: 253, комментариев: 0
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