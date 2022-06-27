Жители ХМАО заметили смерчи

Югорчане заметили смерчи рядом с Белым Яром и в Нефтеюганске. Им удалось запечатлеть опасные природные явление на камеры.

Запись смерча в районе Белого Яра опубликовал «К-Информ» в соцсети «ВКонтакте». «Похоже на то, что образовывается смерч… А может быть и нет», - прокомментировал увиденное автор видео.

«Реально на смерч похоже», - написали в комментариях к видео.

А вот в подлинности видеозаписи с изображением смерча в Нефтеюганске пользователи усомнились. Они отметили, что скорость видео заметно увеличена. «Ребят, вы увеличьте скорость в сто раз, сделайте репит на пол часа и будет точно смерч», - написал один из комментаторов.