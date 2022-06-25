Семь человек утонули в водоемах ХМАО в июне

В водоемах ХМАО в июне утонули семь человек, сообщает окружная ГИМС. Последний случай произошел вечером 23 июня в поселке Большие Леуши в районе грузового причала на реке Обь. Здесь решил искупаться и утонул 43-летний мужчина. Предварительно установлено, что погибший был жителем Сургута, который находился на вахте в Октябрьском районе.

«Купание в необорудованных местах опасно для жизни! Несмотря на повышение температуры воздуха, водоемы еще недостаточно прогрелись. Особенно опасно купаться в наших магистральных реках, в разных местах вода имеет разную температуру, что опасно для пловца судорогами и спазмами мышц», - подчеркнули в ГИМС МЧС России по ХМАО-Югре.

Там добавили, что в югорских реках нередко встречаются водовороты, попадая в которые человека сковывает страх, и ему очень трудно выбраться самостоятельно. Кроме того, в реках Обь и Иртыш скорость течения достигает 1,5–1,6 м/с, при том, что на оборудованных пляжах при скорости более 0,5 м/с купание уже запрещается.