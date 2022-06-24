200 тысяч рублей заплатит житель Октябрьского района за пьяное вождение

Жителя Октябрьского района осудили за повторное управление автомобилем в нетрезвом состоянии. Суд установил, что ранее мужчина уже привлекался к административной ответственности за вождение в пьяном виде. Однако это его не остановило, и, выпив, он снова сел за руль. И снова был остановлен сотрудниками ГИБДД

«Суд признал водителя виновным в совершении указанного преступления и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 200 тыс. рублей с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами сроком на 2 года 6 месяцев», - отметили в пресс-службе окружной прокуратуры.