Суд вынес приговор югорчанке, протащившей на автомобиле по асфальту полицейского

Советский райсуд ХМАО удовлетворил исковое заявление полицейского о взыскании в его пользу компенсации с местной жительницы. Она признана виновной в применении насилия в отношении представителя власти, сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

Инцидент произошел в августе 2021 года в поселке Малиновский. Полицейские остановили автомобиль под управлением 23-летней девушки. Выяснилось, что она не имела права управления автомобилем. При этом назвать свои личные данные она отказалась.

«Не желая быть привлеченной к административной ответственности за совершенное противодеяние, она решила скрыться с места происшествия, начав движение и протащив полицейского около 20 метров, который препятствовал незаконным действиям и удерживал транспортное средство за открытую водительскую дверь, но ей удалось уехать», - прокомментировали в пресс-службе.

Суд назначил автомобилистке наказание в виде штрафа в размере 10 тыс. рублей. Также ей придется заплатить аналогичную сумму в качестве компенсации морального вреда полицейскому.