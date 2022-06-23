23,7% жителей ХМАО видят снижение уровня коррупции в округе, сообщила Наталья Комарова

23,7 % жителей Югры отмечают снижение уровня коррупции в округе. Об этом следует из результатов социологического исследования центра «Открытый регион», сообщила губернатор Наталья Комарова на заседании комиссии, посвященной противодействиюе коррупции в ХМАО. «О принимаемых органами власти мерах по противодействию коррупции известно 78,9 % респондентов», - добавила глава региона.

Директор департамента госслужбы и кадровой политики Александр Деменко доложил, что деятельность местных властей по противодействию коррупции положительно оценивают 65,4% опрошенных. Чуть ниже доля позитивных оценок аналогичной работы региональной власти – 65,1%.

«Всех, кто работает в государственных, муниципальных организациях, предприятиях, прошу обратить внимание на то, что в данном случае речь идет об оказании услуг населению, и результаты проведенного социологического исследования должны лечь в основу разрабатываемых документов и принимаемых решений», - подчеркнула Наталья Комарова.