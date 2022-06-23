В Югре появятся новые «зебры», устойчивые к любым воздействиям

К концу года в Югре установят девять проекционных пешеходных переходов. Об этом сообщает «Югра-ТВ» со ссылкой на губернатора Наталью Комарову. Проекционные «зебры» отличаются от классических тем, что это не краска на асфальте, а довольно мощный поток света, направляемый на проезжую часть. Таким образом, их не нужно перекрашивать, с них не нужно счищать снег, а в темное время суток они очень ярко выделяются на поверхности, и водители точно их заметят.

Информация о проекционных пешеходниках прозвучала на заседании по безопасности дорожного движения. Там также было сказано о том, что количество организованных перевозок групп детей в Югре выросло на 40 процентов, и каждое из этих мероприятий тщательно контролируют органы ГИБДД.