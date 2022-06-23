16 новых случаев коронавируса выявлено в Югре за сутки

В ХМАО за последние сутки зарегистрировано 16 новых заболевших коронавирусом. Из них 10 – в Нижневартовске, по 2 – в Сургуте и Югорске, по 1 – в Урае и Ханты-Мансийском районе. У 15 новых пациентов наблюдаются симптомы ОРВИ, у одного диагностирована пневмония, уточнили в окружном оперштабе.

С учетом новых заболевших общее число лабораторно подтвержденных случаев ковида в ХМАО с начала пандемии достигло 211 156. Из них 196 остаются активными. Умерли за весь период пандемии в регионе, по официальным данным, 2 554 человека. Выздоровели 208 406 пациентов.