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Большинство новых заболевших ковидом в ХМАО зафиксированы в Нижневартовске

16 новых случаев коронавируса выявлено в Югре за сутки

Большинство новых заболевших ковидом в ХМАО зафиксированы в Нижневартовске
pixabay.com

В ХМАО за последние сутки зарегистрировано 16 новых заболевших коронавирусом. Из них 10 – в Нижневартовске, по 2 – в Сургуте и Югорске, по 1 – в Урае и Ханты-Мансийском районе. У 15 новых пациентов наблюдаются симптомы ОРВИ, у одного диагностирована пневмония, уточнили в окружном оперштабе.

С учетом новых заболевших общее число лабораторно подтвержденных случаев ковида в ХМАО с начала пандемии достигло 211 156. Из них 196 остаются активными. Умерли за весь период пандемии в регионе, по официальным данным, 2 554 человека. Выздоровели 208 406 пациентов.


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Сегодня в 10:14, просмотров: 354, комментариев: 0
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