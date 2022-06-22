На 23% вырос средний чек потребкредитов в Югре за месяц

Средний размер потребительских кредитов в Югре, выданных в мае, составил 248,7 тыс. рублей. По сравнению с апрелем (202,6 тыс. рублей) он увеличился на 22,7%, сообщает пресс-служба Национального бюро кредитных историй.

Средний размер кредитов в ХМАО оказался одним из самых больших в России. По этому показателю Югру обогнали только три субъекта РФ: Москва (421,2 тыс. руб.), Московская область (282,6 тыс. руб.) и Санкт-Петербург (273,6 тыс. руб.).

В целом по России средний размер выданных в мае потребкредитов составил 184,4 тыс. рублей, увеличившись по сравнению с предыдущим месяцем на 13% (в апреле было 163,2 тыс. руб.).

«Средний чек потребкредита вырос практически во всех регионах страны. При этом самую серьезную динамику роста продемонстрировали Кировская область (+29,4%), Чувашская Республика (+23,4%), Ханты-Мансийский АО (+22,7%)», - отметили в пресс-службе НБКИ.