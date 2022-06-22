Осиротевший медвежонок прибился на буровую в ХМАО

В Сургутском районе медвежонок прибился на буровую. Вахтовики подкармливают его уже три недели, и за это время мать-медведица не появилась ни разу. Рабочие предположили, что медвежонок осиротел, пишет телеграм-канал «Мегаполис Югра».

Информации по поводу осиротевшего медвежонка от вахтовиков не поступало, сообщили «Сургутскому вестнику» в управлении ГО и ЧС администрации Сургутского района. Но сделать это следует как можно быстрее.

«Если медвежонок действительно вышел к людям, об этом необходимо незамедлительно сообщить. Нахождение животного на производственном участке несет как минимум угрозу рабочему процессу», - сказал главный специалист ведомства Антон Плаксин.

Он добавил, что медвежонка нужно вернуть в среду обитания как можно быстрее. Если продолжать подкармливать животное, то шансов на самостоятельное выживание в природе у него не останется.