Жителя Нягани оштрафовали на 30 тысяч рублей за дискредитацию ВС РФ

Полицейские ХМАО в ходе мониторинга соцсетей обнаружили комментарии, дискредитирующие, по их оценке, деятельность Вооруженных сил РФ. Автором сообщений оказался 56-летний житель Нягани.

«В отношении нарушителя полицейские составили протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ «Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности», - сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО.

Суд рассмотрел дело и назначил мужчине наказание в виде штрафа в размере 30 тыс. рублей.