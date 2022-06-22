Гумкорпус ХМАО дал рекомендации, как обезопасить детей

Гуманитарный добровольческий корпус, куда входят 22 муниципалитета Югры, дал рекомендации, как обезопасить своего ребенка.

«Начинать разговаривать с ребенком о безопасности стоит с самого раннего возраста. Не нужно пугать ребенка, старайтесь объяснять все в игровой форме, в обычных жизненных ситуациях. Используйте сказки, чтение книг и просмотр мультфильмов. Важно научить ребенка говорить «нет» взрослым, критически оценивать ситуацию, просить о помощи и делится своими чувствами с родителями», - говорится в сообщении Гумкорпуса.

Отправляясь на водоем, родителям нужно помнить - нельзя выпускать ребенка из виду. Помимо этого, важно обеспечить ребенка нарукавниками или спасательным жилетом в зависимости от возраста.

Если ребенок часто остается дома один на долгое время, важно научить его правилам поведения в случае возникновения пожара, а также пользоваться телефоном.

Для того, чтобы ребенок не терялся, нужно в первую очередь проводить профилактические беседы дома. Если ребенок потеряется, то будет пребывать в растерянности. Поэтому у него должна быть краткая инструкция, как вести себя в подобных ситуациях. Также родители должны объяснять детям, что нельзя разговаривать с незнакомцами, принимать от них конфеты, даже если они утверждают, что знакомы с родителями.

Если ребенок пропал в лесу не пытайтесь искать его самостоятельно. Необходимо незамедлительно обратиться в полицию, в службу 112, а также напрямую в Гумкорпус через сайт или мессенджеры.