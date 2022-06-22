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Маленький югорчанин застрял в кресле кинотеатра: его достали спасатели

Спасатели Югры вызволили ребенка, рука которого застряла в подстаканнике

Маленький югорчанин застрял в кресле кинотеатра: его достали спасатели
Фото: unsplash.com

В Нягани спасателям пришлось вызволять ребенка из неожиданной ловушки – рука мальчика застряла в подстаканнике кресла кинотеатра.

«Прибыв к месту вызова, спасатели, при помощи специального оборудования, освободили пальцы ребенка. В медицинской помощи мальчик не нуждался», – сообщили в КУ «Центроспас-Югория».

Отметим, что дети часто застревают в неожиданных местах. Так, экстренные службы вызволяли школьника из пгт Междуреченский – его нога провалилась между трубами теплотрассы. А в Излучинске ребенок застрял в покрышке, с которой играл во дворе.


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Сегодня в 12:52, просмотров: 274, комментариев: 0
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