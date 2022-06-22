Десять новых заболевших коронавирусом выявили югорские медики за сутки

В ХМАО за последние сутки выявлено 10 новых случаев коронавируса в 6 муниципалитетах. А именно: в Нижневартовске – 5, Сургуте, Югорске, Лангепасе и Советском районе – по 1. На момент выявления у всех десяти пациентов наблюдались признаки ОРВИ, пневмония не зафиксирована, отметили в окружном оперштабе.

Также за сутки в Югре от ковида умер один человек. За весь период пандемии жертвами инфекции в округе стали 2 554 пациента. Выздоровели за сутки 23 человека, за весь период – 208 389 югорчан.

С учетом новых заболевших общее число лабораторно подтвержденных случаев с начала пандемии достигло в ХМАО 211 130. Из них 211 остаются активными. Состояние 9 госпитализированных пациентов оценивается как тяжелое, 4 человека подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.