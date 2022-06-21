«Были учтены все требования». В мэрии Сургута прокомментировали гибель подростка на Сабантуе

В администрации Сургута прокомментировали смерть 13-летнего подростка. Напомним, мальчик погиб во время праздника Сабантуй в воскресенье, 19 июня. По предварительной информации, причиной его смерти стала аллергическая реакция.

«Администрация города выражает глубокие соболезнования семье и близким умершего 19 июня в Сургуте подростка в период проведения Сабантуя. Это огромная трагедия и невосполнимая утрата», - говорится в сообщении пресс-службы.

В мэрии попросили воздержаться от «поспешных выводов» и «непроверенных трактовок». «Причина и обстоятельства смерти подростка могут быть установлены только после комплекса экспертиз, проводимых правоохранительными органами», - отметили в пресс-службе.

Там также заверили что со стороны администрации «были учтены все требования при проведении массовых мероприятий». «В том числе дежурила бригада отделения скорой медицинской помощи», - уточнили в пресс-службе горадминистрации.