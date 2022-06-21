Суд рассмотрит уголовное дело экс-сотрудника правительства ХМАО

В ХМАО завершилось расследование уголовного дела в отношении бывшего заместителя директора департамента промышленности округа и главы крестьянского (фермерского) хозяйства. О завершении скандального расследования и передаче дела в суд сообщили в пресс-службе СУ СКР по ХМАО-Югре.

По версии следствия, экс-чиновник Андрей Шиповалов, используя свою должность в департаменте, брал взятки топливом для своего личного автомобиля. Взамен он помогал фермеру и депутату из Югорска Александру Беккеру получать субсидии из бюджета. Меньше чем за год предприниматель заправил автомобиль Шиповалова на 160 тыс. рублей. Такую цену фермер заплатил за субсидию в 3 млн рублей на развитие хозяйства.

«В ходе обыска у должностного лица обнаружены и изъяты незаконно хранившиеся после аннулирования лицензии за неоднократные нарушения правил оборота гражданского оружия более 2 000 патронов к нарезному огнестрельному оружию», - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Обвиняемые вину признали частично. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.