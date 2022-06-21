Официальный сайт ХМАО работает в прежнем режиме после хакерской атаки

Сегодня официальный сайт органов государственной власти Югры атаковали хакеры. Об сообщил корреспондентам «URA.RU» директор департамента информационного развития округа Павел Ципорин.

«С самого утра сайт подвергся массовой Ddos-атаке. Нам потребуется какое-то время для ее устранения, – рассказал глава ведомства. – За последнее время число атак растет. Я рассказывал ранее на IT-форуме, что по сравнению с прошлым годом, их число увеличилось примерно в 2,5 раза. Особенно заметно это стало с марта».

На нынешний момент сайт правительства Югры работает в нормальном режиме.