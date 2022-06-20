12 новых заболевших коронавирусом выявлено в Югре за сутки

В ХМАО за последние сутки выявлено 12 новых случаев заражения коронавирусом. В Сургуте и Нягани – по 3, по одному - в Нижневартовске, Пыть-Яхе, Югорске, Кондинском, Советском и Сургутском районах. У 11 новых пациентов наблюдаются симптомы ОРВИ, уточнили в окружном оперативном штабе.

С учетом новых заболевших общее число лабораторно подтвержденных случаев ковида в ХМАО с начала пандемии достигло 211 119. Из них 230 остаются активными. Выздоровели за весь период пандемии 208 336 человек, умерли 2 553.