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В Сургуте ковидом за сутки заболели три человека

12 новых заболевших коронавирусом выявлено в Югре за сутки

В Сургуте ковидом за сутки заболели три человека
pixabay.com

В ХМАО за последние сутки выявлено 12 новых случаев заражения коронавирусом. В Сургуте и Нягани – по 3, по одному - в Нижневартовске, Пыть-Яхе, Югорске, Кондинском, Советском и Сургутском районах. У 11 новых пациентов наблюдаются симптомы ОРВИ, уточнили в окружном оперативном штабе.

С учетом новых заболевших общее число лабораторно подтвержденных случаев ковида в ХМАО с начала пандемии достигло 211 119. Из них 230 остаются активными. Выздоровели за весь период пандемии 208 336 человек, умерли 2 553.


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Сегодня в 10:10, просмотров: 181, комментариев: 0
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