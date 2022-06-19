​Индийская компания инвестирует в югорский мох

Индийская компания ASVOverseasPrivateLtd. инвестирует в коммерческую добычу сфагнового мха в Югре. Она поможет закупить технику и оборудование, а также обеспечит маркетинговое сопровождение. Сотрудничество пройдет в рамках меморандума, который директор индийской компании Санил Джейн заключил с заместителем гендиректора Фонда развития Югры Алексеем Федяевым, сообщил «Коммерсант».

«Меморандум предусматривает сотрудничество в разработке и реализации совместных проектов по изучению возможностей для начала коммерческой добычи и сбыта сфагнового мха, а также оказание Фондом развития Югры информационно-консультационного, организационного и административного содействия компании ASV на территории Югры», – отметил заместитель гендиректора.

Отметим, что разработкой и производством продукции из сфагнового мха в Югре занимается ООО «Сфагнум». Всего в активах компании болота площадью 250 га. Мох сфагнум используется для улучшения плодородного качества грунта, в строительстве и в медицине.