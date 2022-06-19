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Более 200 квартир для детей-сирот закупят в Югре

Квартиры для детей-сирот приобретут в десяти муниципалитетах Югры

Более 200 квартир для детей-сирот закупят в Югре
Фото: pixabay.com

В июне-июле 2022 года в Югре закупят 206 квартир для детей-сирот. Такое решение приняли на заседании окружного правительства.

«Квартиры будут приобретены в Когалыме, Сургуте, Сургутском районе, Нефтеюганске. 69 квартир в шесть муниципальных образованиях для сирот уже приобретены в мае и 206 квартир в четырех муниципальных образованиях планируются к приобретению в ближайшее время», – рассказала исполняющая обязанности директора департамента по управлению государственным имуществом Югры Татьяна Мирошник.

Всего до конца года будет закуплено 275 квартир в 10 муниципалитетах. Источник финансирования – бюджетные ассигнования из резервного фонда Правительства автономного округа.


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19 июня в 10:25, просмотров: 889, комментариев: 0
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