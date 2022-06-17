На ПМЭФ-2022 открылась фотовыставка «Сердце Югры»

Югра ярко выделилась в культурной программе проходящего в эти дни Петербургского международного экономического форума – в его рамках прошло открытие фотовыставки «Сердце Югры». Ее подготовил фотограф Олег Зотов, рассказывает департамент общественных, внешних связей и молодежной политики автономного округа. Презентация выставки прошла 15 июня, она была приурочена к председательству России в Арктическом совете в 2021-2023 годах и получила поддержку Росконгресса.

Цель проекта – показать широкой аудитории самобытный образ югорского севера и населяющего его народов. На выставке – 40 портретов, бытовых и пейзажных снимков, образов и символов Югры, включая сюжеты из Припорялного Урала, горы Нер-Ойка, главных рек региона Оби и Иртыша, а также представителей коренных народов ханты и манси.

«Югра активно работает в повестке председательства России в Арктическом совете. Мы учредили специальную арктическую номинацию в международном фестивале кинодебютов «Дух огня», в Ханты-Мансийске провели Всемирный конгресс оленеводов, работаем над межрегиональными проектами на площадке «Северного форума», – рассказала Наталья Комарова. – Наш культурологический проект «Художественное открытие народов Севера» через креативные индустрии рассказывает содержание генетического кода северных народов, обеспечивает устойчивость развития. Для нас важно поделиться этими многовековыми рецептами со всеми».

«В этот край нельзя не влюбиться. Впервые сильную тягу я почувствовал, когда приехал на Чукотку, в Югре это повторилось. Наверное, здесь мы родились, наверное, здесь наши корни. Я родился и всю жизнь прожил в городе, но, когда ты попадаешь в среду, где живут три человека на один квадратный километр, где тебе рады, где ты гость, – здесь только ты и твоя фантазия, ты можешь делать все, что тебе хочется», – рассказал автор проекта Олег Зотов.

«Эта выставка – манифест устойчивого развития, манифест философии жизни в гармонии с природой. Идею подсказали сами люди, коренные народы, которые проживают на Севере. Это инициатива, которая собрала единомышленников для того, чтобы создать крупный проект, – поделилась директор департамента общественных, внешних связей и молодежной политики Елена Шумакова. – Это еще и возможность развития креативной экономики в регионе. Уже сам факт проведения этой фотовыставки и организованной для ее подготовки экспедиции дали стимул развития туризму, киноиндустрии и многим другим направлениям. Коренные малочисленные народы были активно вовлечены в проект: только в съемочном процессе приняли участие порядка 60 человек».

Все представленные на выставки фотокартины экспонируются впервые. «Сердце Югры» будет открыто для посетителей Российского этнографического музея до 15 августа 2022.