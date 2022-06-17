В Югре замедлился рост цен на автомобили, смартфоны, телевизоры и бытовую технику

В мае 2022 года годовая инфляция в Югре замедлилась до 11% после 11,6% в апреле. Это произошло из-за коррекции цен на отдельные товары после их резкого роста в марте.

«В сегменте продуктов питания замедлился рост цен на капусту, картофель, свеклу, морковь, помидоры. А огурцы по сравнению с прошлым годом даже подешевели. С одной стороны, на это повлияло увеличение предложения, в частности, выросли поставки из стран ближнего зарубежья и соседних регионов. С другой, сказалось удешевление импорта на фоне укрепления рубля», – рассказала руководитель отделения Банка России по Тюменской области Елена Никитина.

Среди непродовольственных товаров замедлился рост цен на легковые автомобили, смартфоны, телевизоры и бытовую технику. Вместе с тем, обувь и одежда стоили дешевле, чем годом ранее. Это связано с исчерпанием ажиотажа среди населения, а также с укреплением рубля. Кроме того, в сфере услуг снизились темпы прироста цен на банковские услуги и авиабилеты.

«В то же время заметно подорожали кондитерские изделия, молоко и молочная продукция. У производителей и поставщиков продолжают расти издержки из-за удорожания импортного сырья и оборудования после ранее произошедшего ослабления рубля, сказываются перебои в поставках из-за логистических проблем», – отметили аналитики.

Отметим, что Югра занимает второе место среди регионов России с самым низким уровнем инфляции.